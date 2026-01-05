 
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Anthem 男子夹克 - 微粒玫瑰红

巴黎圣日耳曼足球俱乐部

Anthem 男子夹克

29% 折让

巴黎圣日耳曼携手 Jordan，势不可挡。巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Anthem 男子夹克出众耐穿，搭配梭织里料，舒适非凡。巴黎圣日耳曼品牌标志，让你随时随地彰显赛场内外的时尚风范。


  • 显示颜色： 微粒玫瑰红
  • 款式： HV3456-627

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
