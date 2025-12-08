巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Apex
双面佩戴舒棉绒里料渔夫运动帽
10% 折让
谁说渔夫帽是热天的专利？ 戴上这款巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Apex 双面佩戴舒棉绒里料渔夫运动帽，随时随地彰显你对巴黎圣日耳曼的拥趸之心。 一面采用耐用不易撕裂面料，另一面采用柔软舒棉绒面料，专为冷天打造。
- 显示颜色： 煤黑/黑/黑
- 款式： II1486-061
其他细节
- 舒棉绒里料，有助温暖头部
- 环绕式帽檐提供出色包覆
产品细节
- 外层面料：67% 棉/29% 锦纶/4% 氨纶。内层面料：100% 聚酯纤维
- 手洗
