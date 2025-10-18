巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Hoop Fleece
男子速干长裤
¥699
穿上巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Hoop Fleece 男子速干长裤，彰显挚爱球队风范。采用顺滑针织面料，营造非凡舒适感受。弹性腰部搭配抽绳，塑就可调式贴合度。
- 显示颜色： 浅石黑
- 款式： IF3804-014
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 面料：69% 棉/31% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
