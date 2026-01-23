巴黎圣日耳曼足球俱乐部 JAM
Dri-FIT 男子防晒速干长裤
¥799
巴黎圣日耳曼足球俱乐部携手 Jordan，势不可挡。巴黎圣日耳曼足球俱乐部 JAM Dri-FIT 男子防晒速干长裤采用轻盈面料结合宽松版型，缔造休闲风范，减轻滞重感。裤腿反光滚边为其增添点睛之笔。
- 显示颜色： 油灰
- 款式： IF3800-018
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 JAM
¥799
巴黎圣日耳曼足球俱乐部携手 Jordan，势不可挡。巴黎圣日耳曼足球俱乐部 JAM Dri-FIT 男子防晒速干长裤采用轻盈面料结合宽松版型，缔造休闲风范，减轻滞重感。裤腿反光滚边为其增添点睛之笔。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- UPF 40+
- 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 油灰
- 款式： IF3800-018
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。