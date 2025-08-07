巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Primary
Nike Dri-FIT 男子速干足球短袖上衣
¥399
无论你身在何处为球队加油喝彩，巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Primary Nike Dri-FIT 男子速干足球短袖上衣皆可为你提供出色包覆效果。舒适柔软质感结合腋下透气孔眼设计和 Dri-FIT 技术，助你在整个赛季保持干爽。
- 显示颜色： 芬蓝/白色
- 款式： HJ6554-491
产品细节
- 梭织徽章刺绣耐克勾勾标志60% 棉/40% 聚酯纤维可机洗
- 显示颜色： 芬蓝/白色
- 款式： HJ6554-491
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
