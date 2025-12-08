匠心设计，精益求精。 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Strike Elite Fourth Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球针织训练上衣专为你匠心打造，助你发挥上佳训练表现。修身利落版型，缔造无拘控球体验。 革新导湿速干技术助你保持干爽，令你沉着冷静专注磨练球技。

