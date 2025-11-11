巴黎圣日耳曼 Heritage86 运动帽由 JORDAN 品牌与该法国足球俱乐部联袂打造。采用梭织高性能面料制成，搭配巴黎风格饰片；休闲 6 片式拼接帽冠设计，巧搭弧形帽檐和可调节固定带。

JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼的联袂之作植根于运动，彰显文化魅力。醒目不羁的 Jumpman 风格与精致考究的巴黎风尚无缝糅合，升级演绎运动风范，为两个品牌赢得新关注。

