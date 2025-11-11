 
巴黎圣日耳曼 Heritage86 运动帽 - 深藏青/白色

巴黎圣日耳曼 Heritage86

运动帽

¥249

售罄：

此配色当前无货

巴黎圣日耳曼 Heritage86 运动帽由 JORDAN 品牌与该法国足球俱乐部联袂打造。采用梭织高性能面料制成，搭配巴黎风格饰片；休闲 6 片式拼接帽冠设计，巧搭弧形帽檐和可调节固定带。


  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： DH2421-410

巴黎圣日耳曼 Heritage86

¥249

休闲版型，巴黎风范

巴黎圣日耳曼 Heritage86 运动帽由 JORDAN 品牌与该法国足球俱乐部联袂打造。采用梭织高性能面料制成，搭配巴黎风格饰片；休闲 6 片式拼接帽冠设计，巧搭弧形帽檐和可调节固定带。

Jordan x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部

JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼的联袂之作植根于运动，彰显文化魅力。醒目不羁的 Jumpman 风格与精致考究的巴黎风尚无缝糅合，升级演绎运动风范，为两个品牌赢得新关注。

舒适贴合，随心调整

休闲 6 片式帽冠，采用高性能斜纹面料制成。背面固定带搭配滑扣，可自由调节贴合度。

其他细节

背面绣有“ICI C'EST PARIS”（这里是巴黎）

产品细节

  • 内部条纹接缝镶边
  • 热加工工艺 PARIS 标志
  • 刺绣孔眼
  • 顶部帽扣
  • 弧形帽檐
  • 面料/前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： DH2421-410

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。