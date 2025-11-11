巴黎圣日耳曼 Heritage86
巴黎圣日耳曼 Heritage86 运动帽由 JORDAN 品牌与该法国足球俱乐部联袂打造。采用梭织高性能面料制成，搭配巴黎风格饰片；休闲 6 片式拼接帽冠设计，巧搭弧形帽檐和可调节固定带。
- 显示颜色： 深藏青/白色
- 款式： DH2421-410
休闲版型，巴黎风范
巴黎圣日耳曼 Heritage86 运动帽由 JORDAN 品牌与该法国足球俱乐部联袂打造。采用梭织高性能面料制成，搭配巴黎风格饰片；休闲 6 片式拼接帽冠设计，巧搭弧形帽檐和可调节固定带。
Jordan x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部
JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼的联袂之作植根于运动，彰显文化魅力。醒目不羁的 Jumpman 风格与精致考究的巴黎风尚无缝糅合，升级演绎运动风范，为两个品牌赢得新关注。
舒适贴合，随心调整
休闲 6 片式帽冠，采用高性能斜纹面料制成。背面固定带搭配滑扣，可自由调节贴合度。
其他细节
背面绣有“ICI C'EST PARIS”（这里是巴黎）
产品细节
- 内部条纹接缝镶边
- 热加工工艺 PARIS 标志
- 刺绣孔眼
- 顶部帽扣
- 弧形帽檐
- 面料/前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
- 手洗
