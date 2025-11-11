 
布鲁克林篮网队 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子速干短裤 - 白色/宝蓝

布鲁克林篮网队 City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子速干短裤

¥499

售罄：

此配色当前无货

布鲁克林篮网队 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子速干短裤采用职业球员征战赛场时所穿球衣的配色、标志和设计细节，堪称球迷的心仪佳选。采用导湿速干的网眼布面料，让你从赛场到街头皆可保持干爽。


  • 显示颜色： 白色/宝蓝
  • 款式： DO9649-100

布鲁克林篮网队 City Edition

¥499

布鲁克林篮网队 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子速干短裤采用职业球员征战赛场时所穿球衣的配色、标志和设计细节，堪称球迷的心仪佳选。采用导湿速干的网眼布面料，让你从赛场到街头皆可保持干爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 透气网眼布设计，帮助保持舒爽

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 侧边口袋设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/宝蓝
  • 款式： DO9649-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。