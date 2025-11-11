布鲁克林篮网队 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子速干短裤采用职业球员征战赛场时所穿球衣的配色、标志和设计细节，堪称球迷的心仪佳选。采用导湿速干的网眼布面料，让你从赛场到街头皆可保持干爽。

布鲁克林篮网队 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子速干短裤采用职业球员征战赛场时所穿球衣的配色、标志和设计细节，堪称球迷的心仪佳选。采用导湿速干的网眼布面料，让你从赛场到街头皆可保持干爽。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。