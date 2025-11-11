布鲁克林篮网队 City Edition
Nike NBA 男子T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
穿上布鲁克林篮网队 City Edition Nike NBA 男子T恤，轻松搭配挚爱球队的 City Edition 球衣，为挚爱球员呐喊助威。采用棉料制成，印有球员姓名、球衣号和球队图案。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CT9420-014
布鲁克林篮网队 City Edition
¥299
CITY EDITION 球员T恤
穿上布鲁克林篮网队 City Edition Nike NBA 男子T恤，轻松搭配挚爱球队的 City Edition 球衣，为挚爱球员呐喊助威。采用棉料制成，印有球员姓名、球衣号和球队图案。
产品细节
- 显示颜色： 黑
- 款式： CT9420-014
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。