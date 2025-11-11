 
布鲁克林篮网队 Courtside City Edition Nike NBA 男子T恤 - 黑

布鲁克林篮网队 Courtside City Edition

Nike NBA 男子T恤

¥349

售罄：

此配色当前无货

穿上布鲁克林篮网队 Courtside City Edition Nike NBA 男子T恤，为挚爱球队助威喝彩。这款长袖T恤采用球队 City Edition 队服的配色和图案，打造球迷盛大夜内搭佳选。


  • 显示颜色：
  • 款式： CT9398-010

轻盈休闲，彰显球队风采

其他细节

  • 日常棉料，柔软轻盈
  • 宽松版型、加长落肩衣袖设计搭配宽松袖口

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 印花图案
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CT9398-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。