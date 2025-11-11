 
布鲁克林篮网队 Courtside Nike NBA 男子长袖T恤 - 大学深蓝

布鲁克林篮网队 Courtside

Nike NBA 男子长袖T恤

¥349

穿上布鲁克林篮网队 Courtside Nike NBA 男子长袖T恤，铭记球队历史上的重要时刻。 采用日常棉料结合宽松版型，搭配质地柔软的墨印图案，彰显球队的非凡魅力。


  • 显示颜色： 大学深蓝
  • 款式： DA7306-419

篮网队出众风范

其他细节

  • 日常棉料，柔软轻盈
  • 宽松版型，结合落肩衣袖设计

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 罗纹衣领
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 印花图案融入墨印元素
  • 100% 棉
  • 可机洗
