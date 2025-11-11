 
布鲁克林篮网队 Nike Dri-FIT NBA 男子速干长袖上衣 - 黑/白色

布鲁克林篮网队

Nike Dri-FIT NBA 男子速干长袖上衣

¥449

售罄：

此配色当前无货

畅享热身运动，彰显职业选手风范。布鲁克林篮网队 Nike Dri-FIT NBA 男子速干长袖上衣专为赛前热身而设计，助你从容应战。该上衣采用宽松版型结合导湿速干技术，可内搭球衣，助你在比赛前保持舒爽。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB3465-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻微落肩和宽松设计，营造舒适自信的穿着体验

产品细节

  • 丝网印制图案
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB3465-010

