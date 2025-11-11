布鲁克林篮网队
Nike Dri-FIT NBA 男子速干长袖上衣
¥449
售罄：
此配色当前无货
畅享热身运动，彰显职业选手风范。布鲁克林篮网队 Nike Dri-FIT NBA 男子速干长袖上衣专为赛前热身而设计，助你从容应战。该上衣采用宽松版型结合导湿速干技术，可内搭球衣，助你在比赛前保持舒爽。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB3465-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻微落肩和宽松设计，营造舒适自信的穿着体验
产品细节
- 丝网印制图案
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
