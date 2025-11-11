布鲁克林篮网队
Nike Dri-FIT NBA 男子T恤
43% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike 和 NBA 联名设计的布鲁克林篮网队 Nike Dri-FIT NBA 男子T恤，力挺挚爱球员。
- 显示颜色： 白色
- 款式： BQ1515-106
布鲁克林篮网队
43% 折让
为你喜爱的球员助威
穿上 Nike 和 NBA 联名设计的布鲁克林篮网队 Nike Dri-FIT NBA 男子T恤，力挺挚爱球员。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 罗纹领口
- 印花图案
- 球员姓名和号码
- 58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： BQ1515-106
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。