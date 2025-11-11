布鲁克林篮网队 Nike Dri-FIT
男子 NBA T恤
27% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上布鲁克林篮网队 Nike Dri-FIT 男子 NBA T恤，为你支持的球队助威喝彩。采用柔软速干面料，正面印有球队队歌。
- 显示颜色： 黑
- 款式： AQ6565-010
布鲁克林篮网队 Nike Dri-FIT
27% 折让
齐心展现荣耀
穿上布鲁克林篮网队 Nike Dri-FIT 男子 NBA T恤，为你支持的球队助威喝彩。采用柔软速干面料，正面印有球队队歌。
其他细节
Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。竹节纹针织面料，柔软舒适
产品细节
- 面料：58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
- 球队队歌图案
- 显示颜色： 黑
- 款式： AQ6565-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。