布鲁克林篮网队 Heritage
Nike NBA 男子套头连帽衫
¥499
售罄：
此配色当前无货
穿上布鲁克林篮网队 Heritage Nike NBA 男子套头连帽衫，演绎球队经典风范。搭配可调节风帽，柔软温暖，并饰有传统弧形球队字标。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DH6580-010
布鲁克林篮网队 Heritage
¥499
经典球队外观
穿上布鲁克林篮网队 Heritage Nike NBA 男子套头连帽衫，演绎球队经典风范。搭配可调节风帽，柔软温暖，并饰有传统弧形球队字标。
其他细节
- 起绒面料，柔软温暖
- 柔软加衬风帽搭配抽绳，可自主调节贴合度
- 袋鼠式口袋，丰富收纳空间，便于双手取暖
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
- Swoosh 刺绣设计
- 印有球队和 NBA 标志
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DH6580-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。