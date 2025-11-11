 
穿上布鲁克林篮网队 Heritage Nike NBA 男子套头连帽衫，演绎球队经典风范。搭配可调节风帽，柔软温暖，并饰有传统弧形球队字标。


经典球队外观

穿上布鲁克林篮网队 Heritage Nike NBA 男子套头连帽衫，演绎球队经典风范。搭配可调节风帽，柔软温暖，并饰有传统弧形球队字标。

其他细节

  • 起绒面料，柔软温暖
  • 柔软加衬风帽搭配抽绳，可自主调节贴合度
  • 袋鼠式口袋，丰富收纳空间，便于双手取暖

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
  • Swoosh 刺绣设计
  • 印有球队和 NBA 标志
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DH6580-010

