布鲁克林篮网队
Nike NBA 男子T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
穿上布鲁克林篮网队 Nike NBA 男子T恤，彰显挚爱球员风采。该款T恤采用轻盈棉料，巧搭醒目的队名和球衣号图案。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV8505-018
布鲁克林篮网队
¥299
出众T恤，彰显钟爱球员荣耀
穿上布鲁克林篮网队 Nike NBA 男子T恤，彰显挚爱球员风采。该款T恤采用轻盈棉料，巧搭醒目的队名和球衣号图案。
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 休闲版型，易于穿脱，打造多变造型
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 球员姓名和球衣号印花图案
- 圆领设计
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV8505-018
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。