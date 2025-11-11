布鲁克林篮网队 Showtime City Edition
Nike Therma Flex NBA 男子长裤
¥699
售罄：
此配色当前无货
布鲁克林篮网队 Showtime City Edition Nike Therma Flex NBA 男子长裤作为官方赛场热身装备，可轻松搭配挚爱球队的全新 City Edition 球衣。采用顺滑针织面料，弹性十足，灵活出众，有助保持身体温暖。革新设计细节，搭配休闲版型，适合日常穿着。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/飞翔蓝
- 款式： CU0612-010
官方 NBA 热身装备：CITY EDITION
布鲁克林篮网队 Showtime City Edition Nike Therma Flex NBA 男子长裤作为官方赛场热身装备，可轻松搭配挚爱球队的全新 City Edition 球衣。采用顺滑针织面料，弹性十足，灵活出众，有助保持身体温暖。革新设计细节，搭配休闲版型，适合日常穿着。
触感顺滑，灵活保暖
轻盈顺滑的 Nike Therma Flex 面料，有助保持适宜体温。弹性面料打造自如无拘的运动体验。
安全口袋设计
大腿搭配拉链口袋。内置播放器口袋，专为存放智能手机设计。
其他细节
Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 插手口袋添加网眼布衬里
- 弹性裤管口
- 刺绣 NBA 标志和 Swoosh 设计
- 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
