 
布鲁克林篮网队 Showtime City Edition Nike Therma Flex NBA 男子长裤 - 黑/黑/黑/飞翔蓝

布鲁克林篮网队 Showtime City Edition

Nike Therma Flex NBA 男子长裤

¥699

售罄：

此配色当前无货

布鲁克林篮网队 Showtime City Edition Nike Therma Flex NBA 男子长裤作为官方赛场热身装备，可轻松搭配挚爱球队的全新 City Edition 球衣。采用顺滑针织面料，弹性十足，灵活出众，有助保持身体温暖。革新设计细节，搭配休闲版型，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/飞翔蓝
  • 款式： CU0612-010

官方 NBA 热身装备：CITY EDITION

触感顺滑，灵活保暖

轻盈顺滑的 Nike Therma Flex 面料，有助保持适宜体温。弹性面料打造自如无拘的运动体验。

安全口袋设计

大腿搭配拉链口袋。内置播放器口袋，专为存放智能手机设计。

其他细节

Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 插手口袋添加网眼布衬里
  • 弹性裤管口
  • 刺绣 NBA 标志和 Swoosh 设计
  • 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
