Nike 幼童三防中长款夹克饰有标志图案，缔造醒目外观；梭织面料结合加绒拼接里料，轻盈温暖，在春秋两季为孩子带来舒适穿着体验。全长拉链开襟搭配内置挡风片，结合风帽设计，帮助提升包覆效果；魔术贴粘扣式口袋，便于安全存放小物件；面料经拒水处理，帮助孩子在小雨天气中保持干爽。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

