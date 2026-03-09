 
Nike 幼童三防加绒拼接里料中长款夹克 - 麻黄

Nike

幼童三防加绒拼接里料中长款夹克

20% 折让

Nike 幼童三防中长款夹克饰有标志图案，缔造醒目外观；梭织面料结合加绒拼接里料，轻盈温暖，在春秋两季为孩子带来舒适穿着体验。全长拉链开襟搭配内置挡风片，结合风帽设计，帮助提升包覆效果；魔术贴粘扣式口袋，便于安全存放小物件；面料经拒水处理，帮助孩子在小雨天气中保持干爽。


  • 显示颜色： 麻黄
  • 款式： IR8080-200

Nike

20% 折让

Nike 幼童三防中长款夹克饰有标志图案，缔造醒目外观；梭织面料结合加绒拼接里料，轻盈温暖，在春秋两季为孩子带来舒适穿着体验。全长拉链开襟搭配内置挡风片，结合风帽设计，帮助提升包覆效果；魔术贴粘扣式口袋，便于安全存放小物件；面料经拒水处理，帮助孩子在小雨天气中保持干爽。

产品细节

  • 面布/袖子里布：100% 聚酯纤维。帽/大身里布：95% 聚酯纤维/5% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 麻黄
  • 款式： IR8080-200

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。