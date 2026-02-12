Nike
幼童三防户外加绒长裤
28% 折让
Nike 幼童三防户外加绒长裤采用顺滑梭织面料，结合四向弹性设计，内里加绒，令孩子在户外和运动场自在畅玩。弹性腰部搭配内置抽绳，塑就舒适贴合感；锥形裤筒结合罗纹裤管口，稳固贴合；多口袋设计，方便收纳钥匙、手机或零食钱等小物件！
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR0022-010
产品细节
- 面布/口袋布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
