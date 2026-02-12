Nike 幼童三防户外加绒长裤采用顺滑梭织面料，结合四向弹性设计，内里加绒，令孩子在户外和运动场自在畅玩。弹性腰部搭配内置抽绳，塑就舒适贴合感；锥形裤筒结合罗纹裤管口，稳固贴合；多口袋设计，方便收纳钥匙、手机或零食钱等小物件！

Nike 幼童三防户外加绒长裤采用顺滑梭织面料，结合四向弹性设计，内里加绒，令孩子在户外和运动场自在畅玩。弹性腰部搭配内置抽绳，塑就舒适贴合感；锥形裤筒结合罗纹裤管口，稳固贴合；多口袋设计，方便收纳钥匙、手机或零食钱等小物件！

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。