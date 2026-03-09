Nike 幼童三防羽绒工装夹克采用拒水面料结合撞色设计、印花标志和柔软羽绒填充物，塑就出色保暖效果，兼具时尚风范和出众性能。全长拉链开襟设计搭配按扣挡风片，结合风帽设计，塑就出众包覆效果；大号口袋搭配按扣式翻盖，帮助安全收纳小物件。衣袖搭配内置弹性针织袖口，有助锁住热量；胸前设有小号拉链口袋，可存放小物件。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

