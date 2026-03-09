Nike
幼童三防羽绒工装夹克
¥899
Nike 幼童三防羽绒工装夹克采用拒水面料结合撞色设计、印花标志和柔软羽绒填充物，塑就出色保暖效果，兼具时尚风范和出众性能。全长拉链开襟设计搭配按扣挡风片，结合风帽设计，塑就出众包覆效果；大号口袋搭配按扣式翻盖，帮助安全收纳小物件。衣袖搭配内置弹性针织袖口，有助锁住热量；胸前设有小号拉链口袋，可存放小物件。
- 显示颜色： 卡其
- 款式： IQ9934-247
Nike
¥899
Nike 幼童三防羽绒工装夹克采用拒水面料结合撞色设计、印花标志和柔软羽绒填充物，塑就出色保暖效果，兼具时尚风范和出众性能。全长拉链开襟设计搭配按扣挡风片，结合风帽设计，塑就出众包覆效果；大号口袋搭配按扣式翻盖，帮助安全收纳小物件。衣袖搭配内置弹性针织袖口，有助锁住热量；胸前设有小号拉链口袋，可存放小物件。
产品细节
- 面布/里布/帽子填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖子填充物：鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：97 克（6/M码）
- 手洗
- 显示颜色： 卡其
- 款式： IQ9934-247
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。