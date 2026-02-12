 
Nike 幼童仿羊羔绒全长拉链开襟连帽衫 - 浅军绿/橙色

Nike

幼童仿羊羔绒全长拉链开襟连帽衫

24% 折让

Nike 幼童仿羊羔绒全长拉链开襟连帽衫采用柔软仿羊羔绒面料，结合内里加绒处理，缔造温暖舒适穿着感受；右袖巧搭刺绣贴片，彰显军旅风范。 全长拉链开襟设计，可轻松叠搭背心或T恤；分离袋鼠式口袋方便孩子在探险时收纳小物件。


  • 显示颜色： 浅军绿/橙色
  • 款式： IU0871-320

Nike

24% 折让

Nike 幼童仿羊羔绒全长拉链开襟连帽衫采用柔软仿羊羔绒面料，结合内里加绒处理，缔造温暖舒适穿着感受；右袖巧搭刺绣贴片，彰显军旅风范。 全长拉链开襟设计，可轻松叠搭背心或T恤；分离袋鼠式口袋方便孩子在探险时收纳小物件。

产品细节

  • 面布：100% 聚酯纤维。贴袋：100% 锦纶。帽里：100% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 浅军绿/橙色
  • 款式： IU0871-320

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。