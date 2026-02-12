Nike
幼童仿羊羔绒全长拉链开襟连帽衫
24% 折让
Nike 幼童仿羊羔绒全长拉链开襟连帽衫采用柔软仿羊羔绒面料，结合内里加绒处理，缔造温暖舒适穿着感受；右袖巧搭刺绣贴片，彰显军旅风范。 全长拉链开襟设计，可轻松叠搭背心或T恤；分离袋鼠式口袋方便孩子在探险时收纳小物件。
- 显示颜色： 浅军绿/橙色
- 款式： IU0871-320
产品细节
- 面布：100% 聚酯纤维。贴袋：100% 锦纶。帽里：100% 棉
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
