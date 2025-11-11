Nike
幼童全长拉链开襟夹克
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike 幼童全长拉链开襟夹克方便穿搭，令孩子随时开启下一场冒险。 全长拉链开襟结合保暖填充物，营造柔软舒适的穿着感受。 舒适风帽和口袋设计，演绎经典风格。
- 显示颜色： 彩虹色
- 款式： DR1795-993
Nike
¥699
舒适非凡
Nike 幼童全长拉链开襟夹克方便穿搭，令孩子随时开启下一场冒险。 全长拉链开襟结合保暖填充物，营造柔软舒适的穿着感受。 舒适风帽和口袋设计，演绎经典风格。
其他细节
- 轻盈面料，帮助孩子保持温暖干爽
- 鸭绒填充物，轻盈保暖，可有效锁住热量
- 后身拼接和风帽里料添加柔软起绒面料，保暖出众
- 全长拉链开襟设计，便于穿脱
产品细节
- 侧边口袋
- 面布/帽/后大身里布/其余部分里布/帽填充物：100% 聚酯纤维。填充物：80% 鸭绒
- 手洗
- 显示颜色： 彩虹色
- 款式： DR1795-993
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。