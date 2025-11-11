 
Nike 幼童全长拉链开襟夹克 - 彩虹色

Nike

幼童全长拉链开襟夹克

¥699

售罄：

此配色当前无货

Nike 幼童全长拉链开襟夹克方便穿搭，令孩子随时开启下一场冒险。 全长拉链开襟结合保暖填充物，营造柔软舒适的穿着感受。 舒适风帽和口袋设计，演绎经典风格。

  • 显示颜色： 彩虹色
  • 款式： DR1795-993


  • 显示颜色： 彩虹色
  • 款式： DR1795-993

舒适非凡

Nike 幼童全长拉链开襟夹克方便穿搭，令孩子随时开启下一场冒险。 全长拉链开襟结合保暖填充物，营造柔软舒适的穿着感受。 舒适风帽和口袋设计，演绎经典风格。

其他细节

  • 轻盈面料，帮助孩子保持温暖干爽
  • 鸭绒填充物，轻盈保暖，可有效锁住热量
  • 后身拼接和风帽里料添加柔软起绒面料，保暖出众
  • 全长拉链开襟设计，便于穿脱

产品细节

  • 侧边口袋
  • 面布/帽/后大身里布/其余部分里布/帽填充物：100% 聚酯纤维。填充物：80% 鸭绒
  • 手洗
