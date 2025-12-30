Nike
幼童加绒拼接里料中长款夹克
¥529
Nike 幼童中长款夹克饰有标志图案，缔造醒目外观；梭织面料结合加绒拼接里料，轻盈温暖，在春秋两季为孩子带来舒适穿着体验。全长拉链开襟搭配内置挡风片，结合风帽设计，帮助提升包覆效果；魔术贴粘扣式口袋，便于安全存放小物件。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR8080-010
Nike
¥529
Nike 幼童中长款夹克饰有标志图案，缔造醒目外观；梭织面料结合加绒拼接里料，轻盈温暖，在春秋两季为孩子带来舒适穿着体验。全长拉链开襟搭配内置挡风片，结合风帽设计，帮助提升包覆效果；魔术贴粘扣式口袋，便于安全存放小物件。
产品细节
- 面布/袖子里布：100% 聚酯纤维。帽/大身里布：95% 聚酯纤维/5% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR8080-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。