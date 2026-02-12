 
Nike 幼童双面针织圆领上衣 - 中柔粉

Nike

幼童双面针织圆领上衣

36% 折让

Nike 幼童双面针织圆领上衣采用别致图案与贴片细节设计，塑就衣橱佳选单品，是孩子日常穿搭的理想之选。 柔软舒适的轻盈面料结合醒目撞色设计，再搭配落肩剪裁，营造休闲穿着感受。 搭配 Nike 幼童紧身裤，打造风格统一的舒适造型，与孩子的运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 中柔粉
  • 款式： IO5970-690

Nike 幼童双面针织圆领上衣采用别致图案与贴片细节设计，塑就衣橱佳选单品，是孩子日常穿搭的理想之选。 柔软舒适的轻盈面料结合醒目撞色设计，再搭配落肩剪裁，营造休闲穿着感受。 搭配 Nike 幼童紧身裤，打造风格统一的舒适造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

产品细节

  • 49% 聚酯纤维/44% 粘纤/7% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
