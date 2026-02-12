Nike 幼童双面针织圆领上衣采用别致图案与贴片细节设计，塑就衣橱佳选单品，是孩子日常穿搭的理想之选。 柔软舒适的轻盈面料结合醒目撞色设计，再搭配落肩剪裁，营造休闲穿着感受。 搭配 Nike 幼童紧身裤，打造风格统一的舒适造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

Nike 幼童双面针织圆领上衣采用别致图案与贴片细节设计，塑就衣橱佳选单品，是孩子日常穿搭的理想之选。 柔软舒适的轻盈面料结合醒目撞色设计，再搭配落肩剪裁，营造休闲穿着感受。 搭配 Nike 幼童紧身裤，打造风格统一的舒适造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。