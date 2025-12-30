 
Nike 幼童拒水三合一两件套夹克 - 深藏青

幼童拒水三合一两件套夹克

35% 折让

Nike 幼童拒水三合一两件套夹克兼具出色功能、实穿性和时尚外观，适合日常穿着。 外层夹克采用轻盈拒水面料，结合风帽设计，帮助孩子在小雨天气保持干爽；全长拉链开襟设计，巧搭隐藏式挡风片；多口袋设计，便于安全存放基本小物件。 内层夹克采用柔软摇粒绒面料，搭配全长拉链开襟设计和侧边口袋。 每件夹克均可单穿，亦可叠穿，营造出众温暖感受。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IR0005-410

产品细节

  • 外层夹克：面布：100% 锦纶。里布/填充物：100% 聚酯纤维。 内层夹克：面布：100% 聚酯纤维
  • 外层夹克：手洗。内层夹克：可机洗
