Nike
幼童校园风绗缝夹克
51% 折让
Nike 幼童校园风绗缝夹克采用经典字母运动夹克风格设计，结合刺绣贴片细节，让孩子们彰显 Swoosh 风范。采用梭织锦纶面料结合休闲版型，搭配全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；侧边口袋，方便孩子携带所需小物件踏上冒险之旅。
- 显示颜色： 浅军绿
- 款式： IQ9929-320
产品细节
- 面布：100% 锦纶。里布/填充物：100% 聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
