Nike 幼童校园风绗缝夹克采用经典字母运动夹克风格设计，结合刺绣贴片细节，让孩子们彰显 Swoosh 风范。采用梭织锦纶面料结合休闲版型，搭配全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；侧边口袋，方便孩子携带所需小物件踏上冒险之旅。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

