Nike 幼童牛仔夹克采用经典棉质牛仔布面料和连帽设计，是一款基础佳选，百搭易穿。超宽松版型搭配全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；插肩袖设计，增添运动动感；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。可搭配 Nike 牛仔工装长裤，打造风格统一的街头造型，与孩子的运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 浅蓝
  • 款式： IU5359-434

Nike 幼童牛仔夹克采用经典棉质牛仔布面料和连帽设计，是一款基础佳选，百搭易穿。超宽松版型搭配全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；插肩袖设计，增添运动动感；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。可搭配 Nike 牛仔工装长裤，打造风格统一的街头造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
