 
广州恒大淘宝大童夹克 - 运动红/火山岩红/白色

广州恒大淘宝

大童夹克

¥599

售罄：

此配色当前无货

广州恒大淘宝大童夹克专为大型足球舞台奏响国歌的荣耀时刻设计。柔软的导湿速干面料，帮助保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 运动红/火山岩红/白色
  • 款式： BV5990-611

导湿速干，出众包覆，随时应战

广州恒大淘宝大童夹克专为大型足球舞台奏响国歌的荣耀时刻设计。柔软的导湿速干面料，帮助保持干爽舒适。

其他细节

  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 柔软保暖面料，上身舒适
  • 衣袖饰有匠心印花
  • 拇指孔设计，有助于稳固衣袖
  • 侧边拉链口袋便于存放基本物件
  • 徽章和标志色，彰显球队荣耀

产品细节

  • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 运动红/火山岩红/白色
  • 款式： BV5990-611

