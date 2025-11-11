广州恒大淘宝
大童夹克
¥599
售罄：
此配色当前无货
广州恒大淘宝大童夹克专为大型足球舞台奏响国歌的荣耀时刻设计。柔软的导湿速干面料，帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 运动红/火山岩红/白色
- 款式： BV5990-611
导湿速干，出众包覆，随时应战
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 柔软保暖面料，上身舒适
- 衣袖饰有匠心印花
- 拇指孔设计，有助于稳固衣袖
- 侧边拉链口袋便于存放基本物件
- 徽章和标志色，彰显球队荣耀
产品细节
- 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
