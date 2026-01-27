托特纳姆热刺足球俱乐部 Academy Pro SE
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣
¥499
Pinwheel 图案，尽在不言中。托特纳姆热刺足球俱乐部 Academy Pro SE Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣版型修身，采用导湿速干技术，在训练升温之际助你保持干爽。
- 显示颜色： 明黄/明黄
- 款式： IB3811-389
产品细节
- 刺绣细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
