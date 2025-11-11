 
Nike 拉力绳（中量） - 黑/浅深红

Nike

拉力绳（中量）

Nike 拉力绳是你训练时的基础装备。采用耐用结构，可伸展约至 4 倍自身长度，结合一体式双手柄设计，在健身房锻炼时可供轻松抓握使用。


  • 显示颜色： 黑/浅深红
  • 款式： AC4418-080

阻力设计，理想佳选

Nike 拉力绳是你训练时的基础装备。采用耐用结构，可伸展约至 4 倍自身长度，结合一体式双手柄设计，在健身房锻炼时可供轻松抓握使用。

其他细节

  • 一体式双手柄，可轻松抓握
  • 外部采用柔软面料，有助于保护你免受意外挤压
  • 耐用结构，塑就出色结实性能

产品细节

  • 中量拉力绳可承受约 13.61 千克阻力
  • 材料：二烯类弹性纤维/聚酯纤维/ 锦纶/铁/ABS树脂。
  • 显示颜色： 黑/浅深红
  • 款式： AC4418-080

