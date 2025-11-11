Nike
拉力绳（中量）
45% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike 拉力绳是你训练时的基础装备。采用耐用结构，可伸展约至 4 倍自身长度，结合一体式双手柄设计，在健身房锻炼时可供轻松抓握使用。
- 显示颜色： 黑/浅深红
- 款式： AC4418-080
Nike
45% 折让
阻力设计，理想佳选
Nike 拉力绳是你训练时的基础装备。采用耐用结构，可伸展约至 4 倍自身长度，结合一体式双手柄设计，在健身房锻炼时可供轻松抓握使用。
其他细节
- 一体式双手柄，可轻松抓握
- 外部采用柔软面料，有助于保护你免受意外挤压
- 耐用结构，塑就出色结实性能
产品细节
- 中量拉力绳可承受约 13.61 千克阻力
- 材料：二烯类弹性纤维/聚酯纤维/ 锦纶/铁/ABS树脂。
- 显示颜色： 黑/浅深红
- 款式： AC4418-080
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。