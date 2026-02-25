球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。明尼苏达森林狼队 Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和导湿速干的轻盈网眼布，旨在致敬悠久的篮球传统。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。

显示颜色： 大学深蓝

款式： DN2013-427