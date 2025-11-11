 
法国队 Skills 足球 - 黑蓝/大学红/白色

法国队 Skills

足球

¥99

售罄：

此配色当前无货

法国队 Skills 足球兼具上乘质量与出众性能，是专业训练与运动娱乐的理想之选。巧搭球队图案，不论是在球场还是在空中，可轻松追踪足球轨迹。


  • 显示颜色： 黑蓝/大学红/白色
  • 款式： CN5781-498

耐用设计，轻松定位

其他细节

  • 传统多块皮面设计，还原场上真实外观
  • 机器缝制球皮，铸就出众球型、触球感和耐用性
  • 法国队图案设计，让你轻松定位足球

产品细节

  • 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
