波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) City Edition

¥699

成为凯尔特人，意味着需要勤奋努力、永不言弃、从不找借口。这是一种标准，贯穿过去、现在与未来。不变的目标？就是赢。还有奖杯。那种会一代代传承的荣耀，就像彩纸纷飞时的庆祝一样。波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣以金色点缀，象征成功、成就与胜利，这不仅融入了球队的基因，也跨越时光，历久弥新。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。