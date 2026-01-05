 
波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Icon Edition Nike NBA Jersey 婴童球衣 - 苜蓿绿

波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Icon Edition

Nike NBA Jersey 婴童球衣

穿上波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Icon Edition Nike NBA Jersey 婴童球衣，为小球迷打造专业风范造型。该球衣采用球队配色和队名设计，与球员征战赛场所穿的战袍相呼应。


穿上波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Icon Edition Nike NBA Jersey 婴童球衣，为小球迷打造专业风范造型。该球衣采用球队配色和队名设计，与球员征战赛场所穿的战袍相呼应。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 苜蓿绿
  • 款式： FZ1179-312

