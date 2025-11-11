 
波士顿凯尔特人队 City Edition Nike NBA 男子夹克 - 苜蓿绿/俱乐部金

波士顿凯尔特人队 City Edition

Nike NBA 男子夹克

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

波士顿凯尔特人队 City Edition Nike NBA 男子夹克采用简洁版型设计，是喜爱球队 City Edition 队服的球迷的理想之选。采用轻盈纤薄梭织面料设计，是你内搭连帽衫的理想之选。


  • 显示颜色： 苜蓿绿/俱乐部金
  • 款式： CD3039-312

轻盈质感，方便叠搭

其他细节

  • 轻盈梭织面料，带来轻松自在的舒适穿着感受
  • 按扣前衣襟结合立领设计，打造经典版型

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 插手口袋
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。