波士顿凯尔特人队 City Edition
Nike NBA 男子夹克
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
波士顿凯尔特人队 City Edition Nike NBA 男子夹克采用简洁版型设计，是喜爱球队 City Edition 队服的球迷的理想之选。采用轻盈纤薄梭织面料设计，是你内搭连帽衫的理想之选。
- 显示颜色： 苜蓿绿/俱乐部金
- 款式： CD3039-312
轻盈质感，方便叠搭
其他细节
- 轻盈梭织面料，带来轻松自在的舒适穿着感受
- 按扣前衣襟结合立领设计，打造经典版型
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 插手口袋
- 100% 锦纶
- 可机洗
