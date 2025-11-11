波士顿凯尔特人队 City Edition
Nike NBA Swingman 男子短裤
波士顿凯尔特人队 City Edition Nike NBA Swingman 短裤的设计灵感源自球队 City Edition 队服，采用优质双面针织网眼布面料，搭配采撷自场上比赛服的经典设计线条和镶边细节匠心打造。
- 显示颜色： 苜蓿绿/俱乐部金/俱乐部金
- 款式： BV5862-312
彰显球队的 CITY EDITION 球衣外形
导湿速干，轻盈舒适
双面针织网眼布面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，轻盈耐穿。
产品细节
- 可机洗
- 插手口袋
- 灵感源自官方比赛短裤
- 面料：100% 聚酯纤维
- 弹性腰部搭配镶边设计和可调节抽绳
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
