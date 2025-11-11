波士顿凯尔特人队 Classic Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子短裤
旨在纪念 NBA 诞生的年份：1946 年。波士顿凯尔特人队 Classic Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子短裤灵感源自凯尔特人队第一款队服，结合经典配色，侧边饰有球队元年款经典标志。
- 显示颜色： 白色/苜蓿绿/苜蓿绿
- 款式： DD1592-100
灵感源自 1946 年
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 顺滑双面针织面料，富有自然垂坠效果
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 刺绣 NBA 和 Swoosh 标志
- 球队图案采用热加工工艺
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
