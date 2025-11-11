旨在纪念 NBA 诞生的年份：1946 年。波士顿凯尔特人队 Classic Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子短裤灵感源自凯尔特人队第一款队服，结合经典配色，侧边饰有球队元年款经典标志。

