 
波士顿凯尔特人队 Classic Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子短裤 - 白色/苜蓿绿/苜蓿绿

Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子短裤

旨在纪念 NBA 诞生的年份：1946 年。波士顿凯尔特人队 Classic Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子短裤灵感源自凯尔特人队第一款队服，结合经典配色，侧边饰有球队元年款经典标志。


  • 显示颜色： 白色/苜蓿绿/苜蓿绿
  • 款式： DD1592-100

灵感源自 1946 年

旨在纪念 NBA 诞生的年份：1946 年。波士顿凯尔特人队 Classic Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子短裤灵感源自凯尔特人队第一款队服，结合经典配色，侧边饰有球队元年款经典标志。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 顺滑双面针织面料，富有自然垂坠效果

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋
  • 刺绣 NBA 和 Swoosh 标志
  • 球队图案采用热加工工艺
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/苜蓿绿/苜蓿绿
  • 款式： DD1592-100

