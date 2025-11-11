波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) Icon Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣
¥599
售罄：
此配色当前无货
这款波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) Icon Edition Nike NBA Jersey 球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，以具备鲜明辨识度的独特设计展现球队本色。
- 显示颜色： 苜蓿绿
- 款式： 864461-319
波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) Icon Edition
¥599
展现挚爱球队的核心特色
这款波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) Icon Edition Nike NBA Jersey 球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，以具备鲜明辨识度的独特设计展现球队本色。
产品细节
- 穿上 Nike NBA 球衣，享受 2019-2020 赛季
- 可机洗
- 100% 聚酯纤维
- 运用热加工工艺制作的图案
- 显示颜色： 苜蓿绿
- 款式： 864461-319
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。