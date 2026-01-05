波士顿凯尔特人队
Jordan Flight 男子薄绒套头连帽衫
24% 折让
无需他人通报赛况比分，从揭幕战到第八十二场——乃至之后的每一场征程，你都是忠贞不渝的波士顿队拥趸。但你必须让众人知晓：你的人生早已与波士顿凯尔特人队紧密相连。这款格外柔软的波士顿凯尔特人队 Jordan Flight 男子薄绒套头连帽衫，正是你的宣言。
- 显示颜色： 黑/苜蓿绿
- 款式： HM6389-010
波士顿凯尔特人队
24% 折让
无需他人通报赛况比分，从揭幕战到第八十二场——乃至之后的每一场征程，你都是忠贞不渝的波士顿队拥趸。但你必须让众人知晓：你的人生早已与波士顿凯尔特人队紧密相连。这款格外柔软的波士顿凯尔特人队 Jordan Flight 男子薄绒套头连帽衫，正是你的宣言。
产品细节
- 袋鼠式口袋
- 面料/连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/苜蓿绿
- 款式： HM6389-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。