波士顿凯尔特人队 Nike
男子 NBA 连帽T恤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上波士顿凯尔特人队 Nike 男子 NBA 连帽T恤，畅享非凡舒适感受，为你的球队助威喝彩。采用柔软棉料结合风帽设计，正面巧搭新颖球队图案，提供出色包覆效果。
- 显示颜色： 苜蓿绿
- 款式： AQ7004-312
彰显篮球风采
其他细节
- 风帽设计，带来额外包覆效果
- 精制棉料，柔软舒适
产品细节
- 球队图案和夹式标签
- 可机洗
- 面料：100% 棉
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
