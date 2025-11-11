该款波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) Statement Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，象征所有球员共同集结的强大力量、强韧精神和决胜心态。采用优质面料结合经典篮球衣镶边，匠心设计营造舒适贴合感受，多方位展现出众外观。

该款波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) Statement Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，象征所有球员共同集结的强大力量、强韧精神和决胜心态。采用优质面料结合经典篮球衣镶边，匠心设计营造舒适贴合感受，多方位展现出众外观。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。