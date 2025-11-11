 
该款波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) Statement Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，象征所有球员共同集结的强大力量、强韧精神和决胜心态。采用优质面料结合经典篮球衣镶边，匠心设计营造舒适贴合感受，多方位展现出众外观。


打造球队第二自我

该款波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) Statement Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，象征所有球员共同集结的强大力量、强韧精神和决胜心态。采用优质面料结合经典篮球衣镶边，匠心设计营造舒适贴合感受，多方位展现出众外观。

不同身型，轻松贴合

双面针织网眼布面料结合 Dri-FIT 技术，保持身体干爽舒适。球衣垂坠得体，匠心下摆。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 穿上 Nike NBA 球衣，享受 2019-2020 赛季
  • 可机洗
  • 100% 聚酯纤维
  • 运用热加工工艺制作的图案
  • 显示颜色： 黑/苜蓿绿
  • 款式： 877198-012

