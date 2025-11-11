波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) Statement Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣
¥599
售罄：
此配色当前无货
该款波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) Statement Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，象征所有球员共同集结的强大力量、强韧精神和决胜心态。采用优质面料结合经典篮球衣镶边，匠心设计营造舒适贴合感受，多方位展现出众外观。
- 显示颜色： 黑/苜蓿绿
- 款式： 877198-012
打造球队第二自我
该款波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) Statement Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，象征所有球员共同集结的强大力量、强韧精神和决胜心态。采用优质面料结合经典篮球衣镶边，匠心设计营造舒适贴合感受，多方位展现出众外观。
不同身型，轻松贴合
双面针织网眼布面料结合 Dri-FIT 技术，保持身体干爽舒适。球衣垂坠得体，匠心下摆。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 穿上 Nike NBA 球衣，享受 2019-2020 赛季
- 可机洗
- 100% 聚酯纤维
- 运用热加工工艺制作的图案
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
