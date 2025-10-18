波特兰开拓者队 (Damian Lillard) Association Edition Swingman
Nike NBA Jersey 男子球衣
¥599
售罄：
此配色当前无货
该款波特兰开拓者队 (Damian Lillard) Association Edition Swingman Nike NBA Jersey 球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，象征联盟的团结力量。采用优质面料结合经典篮球衣镶边，匠心设计营造舒适贴合感受，展现出众外观。
- 显示颜色： 白色
- 款式： 864445-100
致敬钟爱球队及 NBA
该款波特兰开拓者队 (Damian Lillard) Association Edition Swingman Nike NBA Jersey 球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，象征联盟的团结力量。采用优质面料结合经典篮球衣镶边，匠心设计营造舒适贴合感受，展现出众外观。
面面俱到的舒适感受
优质网眼布面料妥帖包覆身形，Dri-FIT 技术导湿速干，帮助保持干爽舒适。
产品细节
- 可机洗
- 运用热加工工艺制作的球队名称、球员姓名和球衣号
- 面料：100% 聚酯纤维
- 官方标志和球队配色
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
