 
波特兰开拓者队 (Damian Lillard) Association Edition Swingman Nike NBA Jersey 男子球衣 - 白色

波特兰开拓者队 (Damian Lillard) Association Edition Swingman

Nike NBA Jersey 男子球衣

¥599

售罄：

此配色当前无货

该款波特兰开拓者队 (Damian Lillard) Association Edition Swingman Nike NBA Jersey 球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，象征联盟的团结力量。采用优质面料结合经典篮球衣镶边，匠心设计营造舒适贴合感受，展现出众外观。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： 864445-100

致敬钟爱球队及 NBA

该款波特兰开拓者队 (Damian Lillard) Association Edition Swingman Nike NBA Jersey 球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，象征联盟的团结力量。采用优质面料结合经典篮球衣镶边，匠心设计营造舒适贴合感受，展现出众外观。

面面俱到的舒适感受

优质网眼布面料妥帖包覆身形，Dri-FIT 技术导湿速干，帮助保持干爽舒适。

产品细节

  • 可机洗
  • 运用热加工工艺制作的球队名称、球员姓名和球衣号
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 官方标志和球队配色
