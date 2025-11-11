洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) City Edition

¥699

洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣推出了“勇敢起航”主题，这是一段为期两年的故事，追溯球队最初的起源。故事从水牛城启程——球队于 1970 年诞生于此，最初以黑色、橙色和白色为主色调，1973 年又加入了浅蓝色。1978 年，快船队迁至圣地亚哥，这些鲜艳的色彩也随之而来，成为跨越时代的共同标识。随后的 1984 年，快船队回到洛杉矶，这座位于世界体育舞台中心的城市。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。