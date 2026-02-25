洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
10% 折让
洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣推出了“勇敢起航”主题，这是一段为期两年的故事，追溯球队最初的起源。故事从水牛城启程——球队于 1970 年诞生于此，最初以黑色、橙色和白色为主色调，1973 年又加入了浅蓝色。1978 年，快船队迁至圣地亚哥，这些鲜艳的色彩也随之而来，成为跨越时代的共同标识。随后的 1984 年，快船队回到洛杉矶，这座位于世界体育舞台中心的城市。
- 显示颜色： 鲜橙色
- 款式： HM5984-820
洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) City Edition
10% 折让
洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣推出了“勇敢起航”主题，这是一段为期两年的故事，追溯球队最初的起源。故事从水牛城启程——球队于 1970 年诞生于此，最初以黑色、橙色和白色为主色调，1973 年又加入了浅蓝色。1978 年，快船队迁至圣地亚哥，这些鲜艳的色彩也随之而来，成为跨越时代的共同标识。随后的 1984 年，快船队回到洛杉矶，这座位于世界体育舞台中心的城市。
City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 鲜橙色
- 款式： HM5984-820
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。