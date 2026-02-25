 
洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 鲜橙色

洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) City Edition

Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

10% 折让

洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣推出了“勇敢起航”主题，这是一段为期两年的故事，追溯球队最初的起源。故事从水牛城启程——球队于 1970 年诞生于此，最初以黑色、橙色和白色为主色调，1973 年又加入了浅蓝色。1978 年，快船队迁至圣地亚哥，这些鲜艳的色彩也随之而来，成为跨越时代的共同标识。随后的 1984 年，快船队回到洛杉矶，这座位于世界体育舞台中心的城市。


  • 显示颜色： 鲜橙色
  • 款式： HM5984-820

洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) City Edition

10% 折让

洛杉矶快船队詹姆斯·哈登 (James Harden) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣推出了“勇敢起航”主题，这是一段为期两年的故事，追溯球队最初的起源。故事从水牛城启程——球队于 1970 年诞生于此，最初以黑色、橙色和白色为主色调，1973 年又加入了浅蓝色。1978 年，快船队迁至圣地亚哥，这些鲜艳的色彩也随之而来，成为跨越时代的共同标识。随后的 1984 年，快船队回到洛杉矶，这座位于世界体育舞台中心的城市。

City Edition

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

复刻设计，球员同款

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 鲜橙色
  • 款式： HM5984-820

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。