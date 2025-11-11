洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition
Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣
穿上洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣，致敬洛杉矶这座让人向往的梦想之城！1960 年，湖人队在洛杉矶开始了向着梦想出发的征程。该款球衣旨在致敬这支球队的辉煌征程：从洛杉矶起步，一路走来成为家喻户晓的球队。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DX8763-012
设计揭秘
黑色代表湖人队初抵达洛杉矶时的忐忑心情。条纹镶边部分由紫到黑，再由黑到紫，代表加州日落以后的天色；正面字母设计则将人们带回到了湖人队在洛杉矶的早年时光。球衣上的号码样式与 1999 年至 2017 年间的湖人队球衣相同，那正是湖人队和洛杉矶得到飞速发展的又一段历史时期。
City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
职业球员风范
官方设计，为你打造球队同款造型。
其他细节
- 轻盈针织面料，令你在球场内外畅动自如
- 缝有球队和球员细节，为你带来职业球员的同款造型
产品细节
- 针织领口和前身袖窿
- NBA 标志、运动员标签和标志设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
更多信息
