洛杉矶湖人队 Association Edition
Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣
25% 折让
Association Edition 球衣以白色为底色，传递所有 NBA 球队的共同信念。洛杉矶湖人队 Association Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队配色和队名以及导湿速干的轻盈网眼布。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球队和比赛的热爱之情。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IV5730-100
彰显挚爱球队和 NBA 风采
产品细节
- 运用热加工工艺制作的图案
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
