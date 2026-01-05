Association Edition 球衣以白色为底色，传递所有 NBA 球队的共同信念。洛杉矶湖人队 Association Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队配色和队名以及导湿速干的轻盈网眼布。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球队和比赛的热爱之情。

显示颜色： 白色

款式： IV5730-100