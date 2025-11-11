洛杉矶湖人队 Champions
Nike NBA 男子T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队重回榜首！穿上洛杉矶湖人队 Champions Nike NBA 男子T恤，庆贺球队第十七荣膺总冠军头衔。采用柔软轻盈面料，搭载导湿速干技术。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DM4543-010
冠军荣耀
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 混纺针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 罗纹领口
- 印花图案
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
