洛杉矶湖人队 City Edition
Nike Club Fleece 大童（男孩）加绒连帽衫
¥469
穿上灵感源自 City Edition 的洛杉矶湖人队 City Edition Nike Club Fleece 大童（男孩）加绒连帽衫，力挺爱队。采用加绒针织面料，温暖舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR4008-010
其他细节
- 针织面料内里加绒，质感柔软
- 衬里风帽设计，舒适包覆
产品细节
- 袋鼠式口袋
- 印花球队标志
- 面料/连帽里料：60% 棉/40% 聚酯纤维。罗纹拼接：58% 棉/39% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR4008-010
