 
洛杉矶湖人队 Courtside City Edition Nike NBA 男子运动长裤 - 黑/阿马里洛黄/白色

洛杉矶湖人队 Courtside City Edition

Nike NBA 男子运动长裤

¥549

售罄：

此配色当前无货

穿上洛杉矶湖人队 Courtside City Edition Nike NBA 男子运动长裤，以休闲复古风范彰显挚爱球队 City Edition 造型。该经典设计采用起皱梭织面料和透气网眼布衬里，轻盈舒适且宽松。


  • 显示颜色： 黑/阿马里洛黄/白色
  • 款式： CN5613-010

造型出众，彰显球队风范

轻盈利落

起皱梭织面料，简约利落且轻盈耐穿。

产品细节

  • 背面拉链口袋
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 插手口袋
  • 可机洗
  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
