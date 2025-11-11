洛杉矶湖人队 Courtside City Edition
洛杉矶湖人队 Courtside City Edition
¥549
造型出众，彰显球队风范
穿上洛杉矶湖人队 Courtside City Edition Nike NBA 男子运动长裤，以休闲复古风范彰显挚爱球队 City Edition 造型。该经典设计采用起皱梭织面料和透气网眼布衬里，轻盈舒适且宽松。
轻盈利落
起皱梭织面料，简约利落且轻盈耐穿。
产品细节
- 背面拉链口袋
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 插手口袋
- 可机洗
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/阿马里洛黄/白色
- 款式： CN5613-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
