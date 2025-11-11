洛杉矶湖人队 Courtside City Edition
Nike NBA 男子T恤
¥349
售罄：
此配色当前无货
穿上洛杉矶湖人队 Courtside City Edition Nike NBA 男子T恤，为挚爱球队助威喝彩。这款长袖T恤采用球队 City Edition 队服的配色和图案，打造球迷盛大夜内搭佳选。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CT9406-010
轻盈休闲，彰显球队风采
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 宽松版型、加长落肩衣袖设计搭配宽松袖口
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 印花图案
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
